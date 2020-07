Massaker an Müttern und Babys, Hunderte Tote: Afghanistan blutet

Ein Blutbad in den frühen Morgenstunden. In einer Entbindungsstation von Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan müssen 24 Menschen sterben, unter ihnen 16 Frauen und Mütter, zwei Babys. Was am 12. Mai in Dasht-e-Barchi, in der Provinz Kabul geschehen ist, klingt surreal: „Eine oder mehrere Personen haben das Krankenhaus gestürmt. Sie sind zur zentralen Wartehalle vorgedrungen, haben um sich geschossen und Granaten geworfen. Sie betraten dann die Entbindungsstation, gingen systematisch von Zimmer zu Zimmer und töteten Mitarbeiterinnen, Mütter und Babys“, berichtet Brian Moller, Landeskoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan, dem KURIER.

Das Massaker habe Trauer, Frust, Wut und „ehrlich gesagt auch Ungläubigkeit hinterlassen, dass so etwas passieren kann“, meint Moller, der in der Region Kabul tätig ist.