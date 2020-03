Afghanistan: Taliban-Kämpfer torpedieren US-Friedensabkommen

Erst am Wochenende hatten die USA in Doha mit den radikal-islamistischen Taliban-Kämpfern in Afghanistan ein Friedensabkommen unterschrieben. Es sollte den Weg zu einem Frieden und dem Abzug der US-Truppen aus dem Land am Hindukusch führen. Doch die Friedenshoffnung verpuffte rasch wieder: In der Nacht auf Mittwoch griffen islamistische Kämpfer Armeeposten und Polizeiwachen an und töteten mindestens 20 Soldaten und Polizisten.

Trumps Telefonat

Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch mit dem politischen Führer der Taliban, Abdul Ghani Baradar telefoniert. Danach schwärmte der Amerikaner von einem „sehr guten Verhältnis“ zu dem Mullah und einem „sehr guten Gespräch“ gesprochen. Trump versicherte, die Islamisten wollten „die Gewalt einstellen“.