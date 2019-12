Leben in Afghanistan: Die Angst als täglicher Begleiter

Auch in den von der Regierung kontrollierten Gebieten gehören Angst und Gewalt zum Alltag, jedes Jahr sterben Tausende bei Kämpfen und Anschlägen. „Es gibt keine klaren Frontlinien“, so Haidary. „Die Taliban greifen Städte an, auf Autobahnen werden Leute angehalten. Wenn z. B. aus dem Ausweis ersichtlich ist, dass man für eine Behörde arbeitet, wird man getötet.“

Frauenrechte auf der Strecke?

Dass die USA nun wieder mit den Taliban verhandeln, stärke diese weiter, sagt Haidary. Er und Fetrat sehen die große Gefahr, dass Errungenschaften der letzten Jahre, wie Demokratie und die Stärkung von Frauenrechten, auf der Strecke blieben. "Es herrscht Angst, dass die Taliban wieder die Macht ergreifen", sagt die Aktivistin.