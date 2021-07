Ali verfolgt die Geschehnisse in dem Land, in dem er geboren wurde, längst nicht mehr. Es interessiere ihn nicht mehr. Hadern tut der 22-Jährige allerdings immer noch damit, dass die Afghanen einen Hang zur Gewalt haben.

"Das hängt auch mit der Kultur zusammen. In Afghanistan wird ziemlich vieles mit Gewalt geregelt. Es ist auch so, dass vor allem in Dörfern jedes Familienhaus zumindest eine Waffe besitzt", klärt Ali über die prekären Verhältnisse in dem ewig sich in Krieg befindenden Land auf.

"Die Lage ist immer angespannt, die Menschen haben Hunger und wollen ihr Hab und Gut vor dem Nachbarn schützen. Deswegen ist man dort immer bereit, Gewalt anzuwenden".