Mordfall Leonie: Dritter Verdächtiger gefasst

Im Mordfall der 13-jährigen Leonie soll laut Medienberichten in der Nacht auf Donnerstag nun der dritte Verdächtige festgenommen worden sein. Dabei soll es sich ebenso um einen Asylwerber handeln.

Auch er soll sich nach Informationen der APA im Tatzeitraum in der Wohnung des 18-jährigen Afghanen aufgehalten haben, als der 13-Jährigen dort Drogen verabreicht und sie anschließend missbraucht worden sein soll. Von der Polizei gab es vorerst keine offizielle Bestätigung zur Festnahme des dritten Verdächtigen.

Ein 18-jähriger und ein 16-jähriger Afghane wurden im Zusammenhang mit dem Mord bereits am Montag in Wien festgenommen. Weitere Mittäter sind nicht auszuschließen. Am Mittwoch wurde bereits nach einem dritten Verdächtigen gefahndet, bei dem es sich um den Bruder des 18-Jährigen handeln dürfte.

Die brutale Bluttat hatte zu einer Debatte um das Asylwesen in Österreich geführt.

