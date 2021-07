Getötet 13-Jährige: MA 11 erhielt über Verdächtigen "nie Beschwerde"

Die Integration werde umfassend gefördert, die Kinder besuchen in der Umgebung der Wohnung die Schule, für Jugendliche bestehe ein von der Wiener Bildungsdrehscheibe organisiertes Angebot von Basisbildung bis zu Deutschkursen, wurde betont. Das bestehende System der Betreuung und auch das Betreute Wohnen hätten sich „sehr bewährt“, einige Schützlinge würden die zunächst bereitgestellte Wohnung später übernehmen können, für andere sei sie eine wichtige Hilfe beim Übergang zu geordneten Wohnverhältnissen, betonte die Sprecherin.

In so „dramatischen Fällen“ wie dem Tötungsdelikt an der 13-Jährigen setze man sich mit der eigenen Arbeit „noch kritischer und intensiver“ auseinander als sonst, wurde versichert. Es gebe immer wieder Fälle, „in welchen ungünstige Betreuungsverläufe schwer beeinflusst werden können“.

Verdächtige begann Kochlehre

Der 18-Jährige lebt seit Sommer 2015 in Wien, er befand sich seither in einem Krisenzentrum, einer Wohngemeinschaft, einer Einrichtung der Grundversorgung und schließlich im Betreuten Wohnen. Nach dem Pflichtschulabschluss begann er eine Kochlehre, die er wegen einer Erkrankung abbrach, danach nahm er laut Jugendhilfe an Kursen und Praktika teil, zuletzt arbeitete er in der Gastronomie.

Derzeit werden 170 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von der MA 11 betreut. Laut den Zahlen des Fonds Soziales Wien leben aktuell 3.110 Minderjährige in der Bundeshauptstadt in der Grundversorgung.