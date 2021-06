Mordfall Leonie: Was wir wissen – und was noch offen ist

Die beiden Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Josefstadt überstellt, die Verhängung der Untersuchungshaft dürfte ein formaler Akt sein. Inzwischen wird auch nach einem dritten Verdächtigen gefahndet, es dürfte sich um den Bruder des 18-Jährigen handeln. Offiziell wurde dies weder bestätigt noch dementiert.

Wobei das Alter der jungen Männer durchaus noch überprüft werden könnte. Immer wieder machen sich Flüchtlinge absichtlich jünger, um als Minderjährige durchzugehen. Kommt es zu einem Prozess, dann wird die Staatsanwaltschaft wohl das Gutachten eines forensischen Anthropologen anfordern, wie in derartigen Fällen durchaus üblich. In einem sogenannten Ehrenmord-Fall in Wien wurde so ein Jugendlicher zum Erwachsenen und entsprechend härter bestraft.