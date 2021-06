Afghanen in Österreich: Männlich, jung, kriminell?

Schlechte Wohnungen - schlechtes Umfeld

Die Wohnverhältnisse sind schlecht: 2016 lebten 64 Prozent der Menschen aus Afghanistan in einer Mietwohnung. Bei den Russen (Tschetschenen) lag die Quote bei 91 Prozent der RussInnen in einer gemieteten Wohnung, ob nun alleine oder im Familienverbund. Laut Studie heißt das, dass Menschen aus Afghanistan überdurchschnittlich oft in Gruppenunterkünften oder in Flüchtlingsunterkünften untergebracht sind. Das Problem: Hier besteht ein hohes Risiko des Einstiegs in kriminelle Tätigkeiten. Vereinfacht gesagt: Wer so haust, wird schneller zum Verbrecher.

Vier mal so kriminell, aber gut integriert

Die Kriminalitätsrate unter afghanischen Zuwanderern ist entsprechend hoch: Im Studienbeobachtungszeitraum (2018) stieg der sogenannte Belastungsindikator bis 2015 auf das fünffache der Durchschnittsbevölkerung an, sank danach auf das vierfache. Vereinfacht gesagt sind Afghanen in Österreich um das vierfache krimineller als der Durchschnitt.

Die Gerichte urteilen in ihrem Fall durchwegs härter: Im Vergleich zu anderen Zuwanderergruppen werden sie öfter verurteilt. Das geringere Mittel der Diversion (zum Beispiel außergerichtlicher Tatausgleich) kommt laut Studie "unterdurchschnittlich" oft zum Einsatz. Wer hingegen eine Chance auf ein Erwerbsleben bekommt, nutzt sie auch, schreiben die Studienautoren: Afghanische Männer absolvieren öfter eine Lehre und vermögen sich im Vergleich zu anderen Zuwanderungsgruppen relativ rasch beruflich zu integrieren.