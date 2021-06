Nehammer präsentiert neue Details zu Mord an 13-Jähriger

Es gibt noch viele offene Fragen rund um den Mord an einer 13-jährigen Tullnerin (der KURIER berichtete). Nachdem die Leiche in Wien-Donaustadt am Samstagmorgen gefunden worden ist, kam es am gestrigen Montag zur Festnahme von zwei afghanischen Staatsbürgern, 16 und 18 Jahre alt.

In welchem Verhältnis die beiden Männer und das Mädchen stehen war noch unklar, ebenso wie die 13-Jährige zu dem Fundort gekommen ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei nicht um den Tatort handelt.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl geben nun neue Informationen bekannt.