Mit Ecstasy gefügig gemacht: Mord an 13-Jähriger gibt noch viele Rätsel auf

Am Fundort der 13-jährigen Leonie aus Tulln stehen mittlerweile Grablichter und ein Foto des Opfers. Das Bild verdeutlicht: Die junge Niederösterreicherin ist nie erwachsen geworden.

Die Betroffenheit am Fundort der Leiche in der Wiener Donaustadt ist groß. Auch Tage nach der Tat bleiben alle paar Minuten Menschen stehen, um des Mädchens zu gedenken. „Wie kann man zu so etwas fähig sein?“, fragt eine junge Mutter mit Kind an der Hand.