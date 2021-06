Als Bursche verkleidet unter den Taliban: Eine Afghanin erzählt

Helfen Sie auch vor Ort in Afghanistan?

Ich habe die NGO „Bridges for Peace“ (Ponts per la pau) gegründet. Mit ihr bezahle ich das Schulgeld und die Schulmaterialien für 35 Mädchen in Kabul. Ich ermöglich es ihnen, Bücher zu lesen und kreativ zu sein. Unter den Taliban war es Kindern nicht erlaubt, zu zeichnen. In Spanien habe ich gesehen, wie emotional wichtig das aber für Kinder ist.

Sie arbeiten auch als freiwillige Flüchtlingshelferin.

2019 ging ich nach Lesbos. Ich dachte, das Flüchtlingslager dort wird viel besser sein als das, in dem ich in Afghanistan einst als Kind lebte, denn hier in Europa gibt es Menschenrechte und Solidarität. Dann war ich drei Monate in Lesbos.

Ich habe in Büchern viel über Konzentrationslager gelesen, über das Schicksal von Anne Frank und deren Familie. Die Leute in Lesbos sind in derselben Lage.