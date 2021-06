Nach 20 Jahren: Letzter österreichischer Soldat verlässt Afghanistan

Der letzte österreichische Soldat verlässt Afghanistan und kommt am Freitag zurück. Wie ein Sprecher des Bundesheers mitteilte, werden mit 18. Juni "alle Personen retour" sein.

"Die Maßnahmen der Reorganisation (Gerät, Material, etc.) sollten bis Mitte Juli auch abgeschlossen sein", erklärte Sprecher Marcel Taschwer am Mittwoch auf APA-Anfrage. Damit endet der fast 20-jährige Einsatz. Zuletzt war noch ein Bundesheer-Angehöriger in dem Land am Hindukusch.