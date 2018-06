Afghanistan-Analyst: „Es geht um Menschenleben“

In Österreich ist die Stimmung gegenüber Afghanen – wegen Vergewaltigungen, Messerstechereien, sexuellen Belästigungen – recht feindlich gesinnt. Kann man noch gegensteuern?

Ich finde das empörend, aber Kriminalfälle sind Kriminalfälle, die haben keinen ethnischen Hintergrund. Jeder Kriminalfall ist einer zu viel, aber nur die an die große Glocke zu hängen, an denen Flüchtlinge beteiligt sind, ist falsch, Populismus und Stimmungsmache. Ich bin gerade einen Tag durch Wien spaziert und es sieht hier nicht wirklich nach Elend aus. Vielleicht war ich nicht in den Gegenden, wo es den Leuten schlecht geht, aber die Afghanen saufen den Wiener nicht den Kleinen Braunen weg.

Man kann auch argumentieren: Hätte man weniger Flüchtlinge aufgenommen, gäbe es einige Fälle weniger.

Könnte man, aber so funktioniert die Welt nicht. Wir sind keine Insel mehr und damit muss man klarkommen.

Experten sagen, dass junge Afghanen durch den langen Krieg oft „verroht“ seien.

Für die Leute muss es psychosoziale Betreuung geben. Die fliehen von Krieg und den Ergebnissen davon. Afghanistan unterscheidet sich nicht so stark von dem, was in Europa läuft. Man sieht auch unter bestimmten Gruppen von Einheimischen einen Abbau von gegenseitiger Rücksichtnahme. Das ist dort nicht anders. Afghanen haben auch Erziehung genossen, vermitteln ihren Kindern Werte, die ihrem System entsprechen – ich rede nicht von der Scharia. Das sind ordentlich erzogene, höfliche Leute.

Hierzulande geraten Afghanen oft mit Tschetschenen in Streit. Warum diese beiden Gruppen?

In Deutschland ist es so, dass Flüchtlinge unterschiedlich behandelt werden. Da haben wir mehr Konflikte, wo Afghanen und Syrer aufeinander losgehen. Das hat damit zu tun, dass die Afghanen zurecht denken, dass sie benachteiligt behandelt werden, weil Syrer bessere Bleibechancen haben. Das entlädt sich dann leider.

Afghanen gelten hier als potenzielle Vergewaltiger, bei Syrern denkt man an freundliche Familienväter. Warum? Das hat mit der Hierarchie zu tun. Es gab auch schon früher starke Fluchtbewegungen von Afghanen – vor den Taliban. Da hatten sie in Europa super Anerkennungsquoten und waren ,gute Flüchtlinge’. Die Politik gibt den Ton vor.

Zur Person

Thomas Ruttig (60) ist Ko-Direktor des Afghanistan Analysts Network (AAN). Ab 2000 arbeitete er für die Vereinten Nationen und war stellv. EU-Sondergesandter. Ruttig studierte an der Berliner Humboldt-Universität Asienwissenschaften mit Schwerpunkt Afghanistan und spricht zwei afghanische Landessprachen – Dari und Paschtu – fließend. Seit 35 Jahren ist er mehrmals pro Jahr in Afghanistan. Insgesamt hat er dort 13 Jahre verbracht.