20 Jahre Afghanistan-Krieg: Taliban wieder ein wichtiger Machtfaktor

Schließlich mussten die sowjetischen Soldaten 1989 abziehen. Drei Jahre sollte es noch dauern, bis die Mudschaheddin die Hauptstadt Kabul einnehmen konnten.

Was folgte, war ein erbitterter Kampf zwischen verfeindeten Milizen um die Macht. In dieser Zeit der Anarchie traten 1994 erstmals die Taliban auf den Plan – ursprünglich stammten sie aus Koranschulen in Pakistan, wohin sie geflüchtet waren. Die Islamisten-Truppe gewann stetig an Einfluss, 1996 eroberte sie die Macht in Kabul und weiten Teilen des Landes.