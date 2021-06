Die Taliban überrennen Afghanistan und bringen die USA in Zugzwang

Doab im Osten Afghanistans: 20 Tage lang belagerten die radikal-islamischen Taliban den Bezirk. Die Regierungssoldaten waren von Munitions- und Nahrungsversorgung abgeschnitten. Irgendwann mussten sie aufgeben, die Ältesten der Region vereinbarten mit den Kommandanten der Aufständischen freies Geleit. Anderswo wird auf Biegen und Brechen um die Vorherrschaft gekämpft.

Faktum ist: Doab ist nur einer von weiteren 50 Bezirken (insgesamt gibt es knapp 400 im Land am Hindukusch), der seit 1. Mai in die Hände der islamistischen Miliz fiel. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr konnten die Taliban, die Afghanistan zwischen 1996 und 2001 weit gehend beherrschten, bloß fünf Bezirke einnehmen, von den vier umgehend von Truppen der Zentralregierung in Kabul zurückerobert wurden.