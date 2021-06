TikTokerin Toxische Pommes: „Mir wird Rassismus gegenüber Österreichern vorgeworfen“

Wie entstehen Ihre TikToks?

Wenn ich eine Videoidee habe, schreibe sie immer in ein paar Stichwörtern in meiner Notizapp zusammen. Die konkrete Umsetzung ergibt sich dann aber eigentlich im Prozess selbst. Ich überlege mir keine großen Konzepte, sondern gehe die Umsetzung eher spontan an. So funktioniert es für mich am besten.

Wie lange brauchen Sie für ein Video?

Ich habe die Regel, dass ein TikTok nicht länger als zehn Minuten in Anspruch nehmen darf. Das halte ich nicht immer ein, aber es ist mein Richtwert. Ich mache auch nur dann welche, wenn ich Lust dazu habe, weil ich mit Videos, die ich unter Druck produziere, meistens nicht zufrieden bin.

Wie würden Sie das, was sie auf Tiktok machen, beschreiben?

Ich würde sagen, ich greife gesellschaftspolitische Themen auf eine humoristische Weise auf. Mein Anspruch ist nicht, die Welt zu verbessern, aber ich freue mich, wenn ich Menschen einen kurzen Augenblick zum Nachdenken bringen kann.