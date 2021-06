Često u svojim tiktokovima koristiš izraz "Jugo". Smijete li se zvati "Jugo"?

Ovisi o tome ko to kaže i u kojem kontekstu. Ako autohtoni Austrijanci to kažu pogrdno, onda to naravno nije u redu. Tada automatski čujem "posrani Jugo". Za mene je to kao "Tschusch". Ali zapravo bih radije koristila termin bivši Jugoslavija, pošto ta država jednostavno više ne postoji.

Da li smo ovaj intervju ustvari mogli voditi i na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku?

Definitivno. Moji roditelji su sa mnom uvijek razgovarali na maternjem jeziku.

Kako definišeš balkanski mentalitet?

Govorim iz perspektive moje porodice, te mogu reći da smo otvoreniji, ali i spontaniji. Uvijek sam imala osjećaj da se autohtonim Austrijancima nikada ne možeš tako zbližiti kao sa našim. S druge strane smatram da Jugosi često pretjeruju i to na svaki mogući način. Ali to je teško pretočiti u riječi.