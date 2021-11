Pressesprecher Mohamed Ibrahim: “Nur die Polizei hat mir geantwortet”

Wie sieht denn die Einwanderungsgeschichte der Familie Ibrahim aus?

Mein Vater und meine Mutter sind beide aus Ägypten. Sie sind vor ca. 35 Jahren nach Österreich gekommen. Warum genau nach Mürzzuschlag in der Steiermark? Das weiß ich bis heute noch nicht. Ich frage meinen Vater immer wieder: “Warum nicht Wien oder Graz?!”. Er habe wen gekannt in der Umgebung. 1991 kam ich dann in Bruck an der Mur auf die Welt und wuchs ich in Mürzzuschlag auf. Ich habe eigentlich auch einen steirischen Dialekt, versuche nur gerade Hochdeutsch mit Ihnen zu sprechen (lacht).

Wie war das Aufwachsen mit deinem Namen in diesem kleinen Ort?

Einen Vorteil hat es schon gehabt. Bei mir in der Klasse in der Volksschule und im Gymnasium waren vielleicht drei Personen mit Migrationshintergrund. Deswegen ist die Integration, glaube ich, leichtgefallen, weil ich halt nur von Österreichern umgeben war. Integration sollte freiwillig sein, aber ich hatte keinen anderen Ausweg. Ich hatte keine arabische Community in Mürzzuschlag, sondern bin mit Österreichern groß geworden. Dementsprechend bin ich auch gut integriert worden. Leicht war es nicht immer, weil ich ja doch etwas dunkler bin und diesen Namen trage. Den einen oder anderen rassistischen Vorfall hat es schon gegeben.

Was davon ist in Erinnerung haften geblieben?