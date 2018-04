Migranten bei der Polizei: Die Operation „Seidenstraße“

Seit zehn Jahren versuche ich, so etwas aufzubauen“, berichtet Brigadier Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung des Menschenhandels im Bundeskriminalamt in Wien. So eine multikulturelle Truppe aufzustellen ist nicht so einfach. Und es gibt auch Herausforderungen für alle Seiten. „Es wäre kein Problem, ein Kopftuch zu tragen, wenn jemand das möchte. Wir können auch einen Raum zum Beten zur Verfügung stellen. Es ist aber im Dienstbetrieb nicht möglich, dass jemand mitten in einer heiklen Überwachung oder Befragung aufsteht und geht, weil er beten muss“, sagt der Brigadier. Auch vor Polizeihunden dürfe sich derjenige nicht fürchten.

Das Wichtigste ist aber Vertrauen auf allen Seiten. Die Truppe ist vorerst als Mediator angestellt, wie es offiziell heißt. „Doch sie sind viel mehr, sie sind Berater für uns“, sagt Tatzgern. Suzan N. war dabei die Erste überhaupt, die ohne österreichische Staatsbürgerschaft bei der Polizei anfangen durfte. Seit vergangener Woche ist die Afghanin aber offiziell Österreicherin.