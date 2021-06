Hält Zustrom der Flüchtlinge zehn Jahre an?

Abfahrt um 21 Uhr in Budapest, Ankunft am nächsten Morgen um sechs Uhr Früh in München. Der Euronight-Schnellzug EN462 hat sich zuletzt angesichts des anschwellenden Flüchtlingsstroms über den Balkan (siehe oben) zum begehrten Reisemittel für Asylwerber entwickelt, die in den Norden Europas wollen.

Vergangenen Sonntag hat die Polizei am Wiener Hauptbahnhof bei einem Zwischenstopp des Nachtzugs über 200 Flüchtlinge aus den Waggons geholt. Ein Zugbegleiter der ÖBB, die den EN462 an der ungarischen Grenze von den Kollegen des Nachbarlands übernehmen, hatte die Behörden alarmiert. "Der Grund dafür war, dass mehrere Personen ohne Fahrkarten unterwegs waren", sagt Christopher Seif, Sprecher der ÖBB für den Osten Österreichs.

Er betont: "Unsere Zugbegleiter machen sich dabei keinen Kopf, ob es sich um Flüchtlinge handelt oder nicht." Es sei aber inzwischen bekannt, dass "dieser Nachtzug gerne ausgesucht wird". Das wüsste auch das Innenministerium.

Dass diese Verbindung von Ungarn nach Deutschland gerne von Flüchtlingen gewählt wird, zeigen auch zwei weitere Großaufgriffe, die es zuletzt im EN462 gab. Vergangenen Mittwoch hat die Polizei in Salzburg 96 Flüchtlinge aus dem Zug geholt, wenige Tage zuvor waren es 84. In beiden Fällen haben Zugbegleiter der Deutschen Bahn ( DB) die Polizei informiert, wie Rene Zumtobel, ÖBB-Sprecher für Westösterreich bestätigt. Die Deutschen übernehmen den Zug in Salzburg. Im ersten Fall hatten sie beklagt, dass der EN462 überfüllt sei. Und somit eine Einreise der Flüchtlinge nach Deutschland verhindert.

Immer wieder wird darüber spekuliert, dass deutsche Zugbegleiter nicht nur Tickets kontrollieren. Auf Anfrage bei der DB, ob Schaffner dazu angehalten sind, die deutschen Behörden über Flüchtlinge zu informieren, heißt es lediglich: "Wir arbeiten eng und vertrauensvoll mit der Bundespolizei zusammen und suchen gemeinsam nach Lösungen."