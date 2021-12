Zeynep Buyraç: Die erste Türkin am Burgtheater

Was bräuchte es noch?

Sowohl in der Frauen- als auch in der Diversity-Debatte brauchen wir eine Quote. Das Ziel ist, dass selbstverständlich Menschen die Jobs kriegen, die dafür am meisten geeignet sind. Aber dort sind wir noch nicht. Außerdem muss man sich fragen: Wer trifft diese Entscheidung? Gerade in meinem Beruf ist es eine subjektive Wahrnehmung. Ich finde, gerade auch in den Chefetagen muss Diversität ankommen. Das ist keine Modeerscheinung. Und das muss man auch wirklich verstehen.

Sie spielen auch auf Türkisch. Inwiefern bereichert es eine Schauspielerin, eine weitere Sprache zu können?

Ja, aber leider nicht so oft. Ich habe, glaube ich, bis jetzt bei zwei oder drei türkischen Produktionen mitgemacht. Es ist eine Herausforderung, in meiner Muttersprache zu spielen, weil das dann doch etwas Anderes ist. Es ist dann ein ganz anderes Denken. Das genieße ich aber sehr. Für mich ist es nur eine Bereicherung. Mit meiner Tochter spreche ich auch ausschließlich Türkisch. Ich finde es absurd, dass wir auf der einen Seite unsere Kinder in irgendwelche Privatschulen schicken, damit sie die tollen Fremdsprachen lernen. Auf der anderen Seite haben wir aber Kinder, die schon mit zwei, drei Sprachen in die Schule kommen und denen wird das ausradiert. Das ist doch was ganz Tolles, das wir fördern sollten.