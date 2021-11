Nilam Farooq: "Es hieß oft: Für dich gibt es keine Rollen"

In "Contra" geht es ums Debattieren und Diskutieren. Aber gibt es für Sie auch so Punkte, wo Sie sagen: "Da diskutiere ich nicht mehr"?

Ja, selbstverständlich. Rassismus kann nicht mit Argumenten begründet werden. Es gibt kein Argument für Rassismus. Und wenn jemand einfach nicht bereit ist, sich auf eine faire Diskussion einzulassen. Natürlich kommen dann bestimmte Dinge dazu, wenn man etwa über ganz harte Fälle redet, die unmenschlich sind. In solchen Situationen kann ich dann nicht, da bin ich zu impulsiv und schnell gereizt. Und dann sollte man mich lieber schnell von den Menschen wegbringen. Trotzdem versuche ich natürlich immer abzuwägen: Ist das jetzt ein hoffnungsloser Fall oder ist da noch in irgendeiner Form was zu holen?

In einer Szene im Film wird ihre Rolle Naima wirklich heftig rassistisch beleidigt. Von ihrem Professor wird ihr daraufhin geraten, ruhig zu bleiben und nicht darauf einzugehen. Wie sehen Sie das: Muss man trotzdem immer sachlich bleiben?

Ich versuche meine Meinung nur zu äußern, wenn ich gefragt werde. Ich finde, oft geben Menschen bei zu vielen Themen ihren Senf dazu. Aber wenn ich in bestimmte Situationen komme, dann kann ich mich, wie gesagt, nur sehr schwer zügeln und zurückhalten, auch wenn es vielleicht manchmal schlauer wäre. Das geht dann mit meinem Temperament und der Impulsivität einfach nicht. Da muss dann auch raus, was ich denke oder sagen will.

Also ist okay in solchen Situationen auch Gefühle zu zeigen?

Gefühle sind immer okay. Es muss nur über der Gürtellinie bleiben. Und selbst wenn jemand die unterschreitet, ist es keine Erlaubnis für mich, die auch bei dem anderen zu unterschreiten.