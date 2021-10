Christoph Maria Herbst: „Die Wahl der Waffen wird immer derber“

Im Film wird Diskriminierung thematisiert, sprechen wir daher über Political Correctness. Viele sind sich heute nicht mehr sicher, was sie sagen dürfen. Können Sie das nachvollziehen?

Ich finde das furchtbar. Das ist nicht die Gesellschaft, in der ich bislang gelebt habe. Obwohl wir genau wissen, was ein anderer gemeint hat, verstehen wir ihn bewusst falsch, nur um ihn dann fertig zu machen. Menschen werden mit Shitstorms überzogen, weil sie vielleicht etwas gerade nicht Gender-gerecht gesagt haben. Oder es wird in einem Nebensatz etwas Diskriminierendes vermutet, wobei wir aber genau wissen, dass das an dieser Stelle nicht so gemeint war. Um abzulenken, wird mit Nebelkerzen gearbeitet und Schauplätze werden aufgemacht, um die es gar nicht geht. Das ist schlimm, ganz schlimm.

Erwischen Sie sich manchmal dabei, sich auf die Zunge zu beißen, weil Sie fürchten, etwas politisch nicht Korrektes von sich zu geben?

Eigentlich nicht. Dazu bin ich zu klar im Kopf. Es ist aber interessant, welch große Angst viele davor haben, anzuecken. Deswegen sind wir alle auch so merkwürdig ohne Ecken und Kanten. Dabei schätzen wir doch gerade das etwa an Politikern vergangener Jahrzehnte.

Charaktere, die sich kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, was ist?

Die werden ja geradezu verklärt, weil sie so Typen waren. Die haben sich was getraut, die waren so kantig. Denen war egal, was sie gesagt haben, das waren Charakterköpfe, die haben ihr Ding durchgezogen. Dagegen sind wir heute mit unseren Meinungen eher weichgespült (lacht).

Färbt das ab?

Ich bin für das nicht zu haben. Wenn man Farbe bekennen soll, soll man das tun. Aber danach muss man auch die Haltung bewahren und dazu stehen. Und wenn man wirklich eine Gruppe beleidigt hat, das dann einsehen und sich dafür entschuldigen. So einfach ist das. Aber die Klappe halten, aus Angst vor irgendwelchen Shitstorms? Oder weil man jemandem auf die Füße treten würde, der noch wichtig für die Karriere sein könnte? Das könnte ich nicht. Da würde mir die Zunge im Mund verfaulen.