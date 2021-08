Filmstar Felicity Jones: „Ich liebe es, SMS zu schicken“

Ein guter Weg, glücklich zu werden, war Ihnen bereits in die Wiege gelegt: Ihr Name Felicity bedeutet ja Glückseligkeit

...Stimmt, der Name übt als Begleiterscheinung einen gewissen Druck auf einen aus. (lacht) Ich sehe ihn gerne als eine Art Wegweiser. Vor Kurzem habe ich übrigens einen Artikel gelesen, in dem es hieß, Glück sei das neue Statussymbol. Ist das nicht wundervoll? Es ist nicht mehr wichtig, welches Auto du fährst, wie viel Geld du verdienst oder welchen Job du ausübst – dein Status basiert darauf, wie happy du bist. Für mich bedeutet Glück Balance und Stabilität in meinem Leben zu haben und tun zu können, was ich liebe.

Wie erinnern Sie sich eigentlich an Ihre Zeit in Österreich? Sie haben ja einmal einen Film in St. Anton gedreht.

Ich hatte eine fantastische Zeit! Es war wahnsinnig lustig, „Chalet Girl“ zu drehen, es war so eine Freude, Ski zu fahren – selbst für Anfänger. Ich habe viele schöne Erinnerungen an damals – inklusive nach zu vielen getrunkenen Shots am Hintern den Berg runterrutschen. Ich freue mich schon, wenn ich St. Anton wieder einen Besuch abstatten kann. Meine Familie und ich sind immer noch zu einer gratis Skitour eingeladen, das werde ich auf keinen Fall sausen lassen.

Sind Sie seit damals wieder auf einem Snowboard gestanden?

Ja, zuletzt vor zwei Jahren. Ich dachte, ich wäre echt gut, immerhin habe ich ja den Film gedreht. Doch das Ergebnis war schockierend: Ich bin ständig hingefallen, alle fünf Minuten lag ich mit der Nase im Schnee. Ich bin dann zum Skifahren zurückgekehrt, tut mir leid, das sagen zu müssen – aber vielleicht wage ich ja mal ein Comeback!