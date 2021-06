Maria Schrader: „Liebe ist unberechenbar“

Für die Serie „Unorthodox“ haben Sie den Emmy, den wichtigsten TV-Preis der USA, gewonnen. Wie haben Sie diesen Erfolg wahrgenommen?

Es ist eine Netflix-Serie, dadurch habe ich das erste Mal eine globale Verbreitung erlebt. Ich war überwältigt davon, dass die Serie Brücken geschlagen hat: zu anderen Kulturkreisen, zu Menschen mit anderen Religionen, die sich sonst kaum eine Kinokarte gekauft hätten, um eine Geschichte über ultraorthodoxe Juden in Williamsburg zu sehen. Wir haben versucht, uns den Charakteren mit Zärtlichkeit zu nähern und ich glaube, die Serie hat ihre Zuschauer eher miteinander verbunden als sie zu trennen. Das empfinde ich als Erfolg.

Ihre Schauspielausbildung haben Sie in Wien gemacht. Gute Erinnerungen?

Als ich an meinem 18. Geburtstag die Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar bestanden habe, begann ein selbstbestimmtes Leben. Ich komme aus dem plattgebombten Hannover, die Schönheit Wiens war beinahe exotisch für mich. Ich fühlte mich, als wäre ich in der großen, weiten Welt angekommen. Nach drei Jahren ging ich nach Berlin. Aber so ein romantisches Sehnsuchtsgefühl, das habe ich nur Wien gegenüber und das ist bis heute so.

ZUR PERSON:

Maria Schrader wurde am 27. September 1965 in Hannover geboren. Sie besuchte das Max-Reinhardt-Seminar in Wien und spielte u. a. am Deutschen Schauspielhaus. Sie spielte in mehreren Filmen von Dani Levy und Doris Dörrie und verfilmte u. a. die Stefan-Zweig-Bio „ Vor der Morgenröte“ und „Liebesleben“ von Zeruya Shalev. „Ich bin dein Mensch" startet am 25.6. im Kino.