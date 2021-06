Viggo Mortensen: „So bin ich nicht größenwahnsinnig geworden“

Er war auch eine Art Abenteurer?

Er machte zum Beispiel einen Trip durch Argentinien und die Provinz Tierra del Fuego. Dabei erreichten sie auch Gegenden, in denen niemals zuvor eine Menschenseele war. Und er setzte sich für die Umwelt ein. Mit Freunden engagierte er sich etwa für das Naturreservat auf der Halbinsel Valdés. Sie ist bekannt für ihre einzigartige Tierwelt, die Leute kommen hierher, um Wale zu beobachten. Damals konnte man noch einfach herkommen und Seelöwen und See-Elefanten schießen.

Haben Sie viele Konflikte mit Ihrem Vater ausgetragen?

Nicht mehr als jeder normale Mensch. Mein Vater war ein Kind seiner Zeit. Männer wie er hatten ihre eigene Sicht auf Familie und Gesellschaft – und waren nicht erpicht darauf, das zu ändern.

Was werden unsere Kinder einmal nicht verstehen, wenn sie auf die Generation davor blicken?

Ich glaube, die nächste Generation wird zurückschauen und sich fragen, wie wir so fahrlässig und fürchterlich mit der Umwelt umgehen und zudem die ernsthaften Signale des Klimawandels ignorieren konnten. Sie werden sich fragen, warum wir so viel Angst vor anderen hatten und so misogyn, rassistisch und gespalten sein konnten. Wir verfügen heute über so viele technische Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren und die Welt und ihre Geschichte zu verstehen. Dennoch weigern wir uns, zusammenzuarbeiten, obwohl es so offensichtlich ist, dass es besser wäre, diesen Weg einzuschlagen. Wir ignorieren konsequent die offensichtlichen Warnungen und guten Ideen. Dabei geht es gar nicht darum, ob man politisch links oder rechts eingestellt ist – das sagt einem einfach der gesunde Menschenverstand.

Ihre Biografie liest sich spannend. Sie haben in Venezuela gelebt, in Argentinien, Dänemark, den USA, jetzt in Spanien ...

Ich bin mein ganzes Leben lang auf Reisen. Immer in Bewegung, immer unterwegs. Nur das vergangene Jahr habe ich mich aufgrund der Pandemie nicht von der Stelle bewegt. Noch nie, seit ich ein Teenager war und an einen Ort gebunden, weil ich die Schule besuchte, war ich so wenig auf Reisen. Die einzige Ausnahme waren ein paar Roadtrips, um meinen Film vorzustellen. Dennoch hat mir der Stillstand gutgetan. Dadurch bot sich mir die Möglichkeit, mir Zeit für mich zu nehmen, die Verbindung zu alten Freunden wieder aufzugreifen oder endlich Bücher zu lesen, die ich mir schon lange vorgenommen hatte. Außerdem habe ich die Zeit genutzt, um zwei neue Drehbücher zu schreiben.