„Bridgerton“-Autorin Julia Quinn: Warum sie Genugtuung empfindet

Das bringt uns zu den berühmten Sexszenen in „Bridgerton“. Wie schwierig ist es, eine gute zu schreiben?

Sind es meine Lieblingsszenen? Nein. Witzige Konversationen zu schreiben, liegt mir mehr. Am wichtigsten ist mir, dass eine intime Szene ein Motiv hat, die Handlung vorantreibt oder sich auf die Charakterisierung der Figuren auswirkt. Dann ist sie auch nicht schwierig zu schreiben.

Stimmt es, dass Ihr Vater Ihnen einst das Lesen von Liebesromanen verboten hat?

Er war skeptisch, meinte, ich solle besser Dostojewski lesen. Aber mit 16, im Urlaub? Ich gab an, ich lese diese Bücher aus Recherche-Gründen, denn ich wolle selbst so einen Roman schreiben. Also setzte er mich vor den Computer, rechnete damit, ich würde schnell aufgeben. Aber in zwei Sommern schrieb ich diesen Liebesroman für Teenager. Er wurde zwar nicht veröffentlicht. Aber half mir, in Harvard aufgenommen zu werden.

Wie kam es dazu?

Bei der Bewerbung sollte man über ein Buch schreiben, das einem wichtig sei. Ich schrieb über den Roman, den ich mit 16 verfasst hatte. Ich bin überzeugt, deshalb haben sie mich aufgenommen. Alle anderen schrieben über „Wer die Nachtigall stört“.

Wie erzählt sich eigentlich Ihre persönliche Liebesgeschichte?

Ich habe meinen Mann am dritten Tag in Harvard kennengelernt. Könnte ich meine eigene Liebesgeschichte schreiben, würde ich ihn mich erst ein paar Jahre später treffen lassen. So habe ich einige typische Uni-Sachen verpasst. Aber es ist gut, wie es ist. Es war ein verrücktes Jahr für uns. Mein Mann ist Infektiologe an einer Klinik in Seattle. Unsere Stadt hatte die ersten Covid-Todesfälle. Seit einem Jahr ist er mittendrin in all dem. Er ist erschöpft auf jede erdenkliche Weise, die ein Mensch nur erschöpft sein kann.

ZUR PERSON:

Julia Quinn wuchs als Julie Cotler in New York auf. In Harvard schloss sie ihr Studium der Kunstgeschichte ab. In Yale studierte sie Medizin, brach jedoch zugunsten ihrer Schriftsteller-Karriere nach wenigen Monaten ab. Ihre Liebesromane sind Bestseller und in 29 Sprachen übersetzt. Mit ihrem Mann lebt sie in Seattle.

DAS BUCH:

Daphne und der heiratsunwillige Herzog: Julia Quinns Roman „Bridgerton – Der Duke und ich“ (HarperCollins) – romantische und witzige Unterhaltung.