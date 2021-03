Die witzigsten Meghan-und-Harry-Memes nach dem Oprah-Interview

Kaum ist etwas geschehen, schon kommentiert es das Internet. Man kann davon angewidert sein, von all den Wutbürgern, Trollen und Hatern. Man kann es komisch finden, all das liken, re-posten und Herzchen verteilen. Kalt lässt das Storytelling in den Sozialen Medien aber niemanden. Es spiegelt, wie wir uns als Gesellschaft sehen, uns selbst wie die anderen – und wen wir verehren, verachten oder so schnell nicht vergessen werden.

Seelenstrip vor 17 Millionen TV-Zusehern

Wer die vergangene Woche nicht unter einem Stein geschlafen hat, an dem ging ein Interview nun sicher nicht spurlos vorüber: jenes, das Meghan und Harry der „unerbittlich einfühlsamen“ (Copyright: Süddeutsche Zeitung) Oprah Winfrey gegeben haben.