Diese Lebensmittel verbessern Ihr Sexleben

Essen und Sex. Zweimal Genuss, klar. Aber eben: einer kulinarisch, der andere erotisch. Zwei unterschiedliche Annäherungen an dasselbe Ziel, nämlich ein sinnliches, lustvolles Erlebnis. Und doch, irgendwie gehört das zusammen.

Also warum sich auf eine dieser beiden Vergnügungen bescheiden? Und sie nicht kunstfertig kombinieren? Zumal das eine das andere befeuern kann. Wer den Gaumenschmaus gezielt bereichert, steigert so auf raffinierte Weise das Begehren – und zwar mit Hilfe von aphrodisierenden Zutaten.

Die Libido auf natürliche Weise steigern

Was ist ein Aphrodisiakum? Der Name ist nicht ohne Grund von Aphrodite, der griechischen Königin der Liebe, abgeleitet: Es ist ein Wirkstoff, der die Libido, also das sexuelle Begehren, und die Lust, belebt und steigert.

So besitzen bestimmte Lebensmittel eine auf natürliche Weise erotisch stimulierende Wirkung, auf die Menschen seit Tausenden von Jahren schwören. Das kann etwa durch den Geschmack ausgelöst werden, aber auch durch den Geruch oder die Beschaffenheit. Durch den Verzehr werden Stoffwechsel und Durchblutung angeregt, sie setzen Hormone, Amphetamine und Neurotransmitter frei. Die biochemischen Botenstoffe regen an, auch die Sexualhormone Testosteron oder Östrogen werden vermehrt produziert. Und das wiederum kurbelt die Leidenschaft an.

Diese zehn Lebensmittel sollten vor dem nächsten Tête-à-Tête in Ihrem Einkaufswagerl landen:

Feigen: Durch die enthaltenen Mineralstoffe wie Phosphor wird das sexuelle Lustempfinden angefeuert. Macht Lust auf mehr, wussten schon die alten Griechen.

Schokolade: Der enthaltene Kakao wirkt Wunder. Er setzt das körpereigene Hormon Phenylethylamin frei. Es soll der Grund sein, warum wir uns verlieben. Das Molekül euphorisiert uns und steigert Lust und Glück. Also, am besten dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil kaufen.