Heute vor 2065 Jahren starb Caesar: Wer spielte ihn am besten?

Es gibt es einige Computer-Künstler, die ihn nach alten Büsten quasi wieder zum Leben erwecken. Das vielleicht nicht so ganz Bekannte an der Sache: So dürften die Statuen in der Antike wohl tatsächlich ausgesehen haben. Griechen und Römer haben sich nämlich nicht bemüht, hyperrealistische Menschen- und Tierdarstellung zu meißeln, um den Marmor dann weiß zu belassen. Im Gegenteil: Sie verwendeten möglichst weißen Marmor, weil sie ihn besser und naturalistischer anmalen konnten. Statuen, Säulen, Reliefs: Alles in der antiken Welt war bunt.