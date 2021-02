5 Gründe, warum alle die Netflix-Serie „Immer für dich da“ lieben

3. Nostalgische Gefühle - auch frisurentechnisch

Lang leben die Achtziger Jahre! Zum allgemein grassierenden Comeback trägt auch „Immer für dich da“ bei. Die Serie verbindet die Wehmut nach alten Zeiten mit einem Einblick in die Medienwelt dieses Jahrzehnts, in dem es hieß, alles wäre möglich. Zudem wird die Handlung (gut geschnitten) auf mehreren Zeitebenen verhandelt. Das hält sie kurzweilig und permanent in Gang. Und, nicht zu vergessen: frisurentechnisch wird einem so manches Highlight geboten.