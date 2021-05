So lebt es sich als professionelles Lookalike von Prinz William

Kam es zu einem Zusammentreffen?

Nein, wie echte Royals wurden wir dennoch behandelt. Miteingenommen Paparazzi, die uns vor dem Hotel belagerten und sofort ein Foto machten, wenn ich ans Fenster getreten bin. Es war bizarr. Wenn man bedenkt: Untertags gehe ich meiner normalen Arbeit nach. Dann gehe ich nach Hause, erledige den Abwasch, gehe noch mal aus, werde wie ein König behandelt – und wenn der Abend vorbei ist, steige ich in den Bus und fahre wieder heim.

Was ist Ihr normaler Beruf?

Ich habe einen Master in Bau- und Umweltingenieurwesen. Derzeit bin ich Projektleiter für die Lieferung eines neuen Hochgeschwindigkeitsbahnhofs in London, der Teil des größten Infrastrukturprojekts in Europa ist. Kein langweiliger Job, aber auch nicht so aufregend wie mein Job als Lookalike. Beides lässt sich gut vereinbaren. Für Übersee-Jobs nehme ich Urlaub. Für Abendveranstaltungen ziehe ich einfach einen Anzug an und drücke mir die Haare flach.

Was beträgt Ihre Gage für einen Auftritt als Prinz?

Für einen Standardjob, bei dem ich für ein paar Stunden auf einer Party auftauche, komme ich auf 1.000 Pfund. Ist es eine Fernsehwerbung kann die auf 10.000 Pfund kommen. Auch Jobs in Übersee sind teurer. Ich mache das aber nicht nur des Geldes wegen. Und ich verdiene damit kein Vermögen, auch wenn die Leute das denken.

William sind im Gegensatz zu Ihnen die Haare ausgegangen. Würden Sie sich eine Glatze scheren lassen, um weiter als Lookalike arbeiten zu können?

Ich sage dem Friseur immer, dass er mir die Haare ausdünnen soll. Vermutlich bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der möglichst kahlköpfig aussehen möchte. Wenn der Preis stimmt, rasiere ich mir auch den Kopf. Aber nicht für eine Nacht. Es müsste schon eine TV-Show sein.

Haben sich die Royals jemals darüber beschwert, was Sie tun?

Ich weiß nur, dass im Buckingham Palace am Eingang Fotos aller Lookalikes hängen, damit die Security uns nicht hereinlässt. Grundsätzlich muss ich sehr vorsichtig vorgehen. Man darf nie behaupten zu sein, was die Leute glauben. Du lässt sie das nur annehmen. Alles andere wäre wahrscheinlich illegal. Fragt mich jemand direkt, antworte ich: Was denken Sie? Und gehe weiter.

Wie ist es, wenn Sie echte Stars treffen?

Witzig, denn viele Promis fragen nach einem gemeinsamen Foto. Verständlich, näher kommen sie praktisch nie an einen Royal heran. Ich habe etwa Simon Cowell getroffen oder One Direction. Es ist bizarr, wenn Nicole Scherzinger einen zur After-Show-Party einlädt. Nur weil ich zufällig wie ein anderer aussehe. Ich habe kein anderes Talent.