Cool, cooler, Köberl: Unser Weltrekordmann über den Trend Eisbaden

Welche Leute kommen da zu Ihnen?

Völlig verschieden, Bankiers, Juristen oder Verkäuferinnen. Und aus aller Welt, Neuseeland, England, Italien oder Belgien. Eine Frau kam aus Mexiko und hatte zuvor noch nie Schnee gesehen. Sie alle sind auf der Suche nach dieser ganz speziellen Ruhe und zugleich dem Adrenalinstoß, der sie beim Eisschwimmen erwartet. Anfangs sind sie euphorisch oder ängstlich. Sobald sie im Wasser sind, ist das wie weggeblasen. Das Wasser hat Minusgrade. Würde man ohne Brille hinuntertauchen, würde sich ein Eisfilm auf der Netzhaut bilden.

Gibt es auch Manager, die einfach nur die Extreme suchen?

Ich führe Vorgespräche. Wenn ich da bemerke, jemand will nur beweisen, wie hart er ist – den nehme ich nicht mit. Da kann er so viel Geld auf den Tisch legen, wie er will. Es geht ja um ganz anderes.

Worum geht es Ihnen?

Es geht um Mut. Sich bewusst etwas zuzutrauen. Durchhaltefähigkeit. Das Gefühl, man könne jede Situation meistern. Darum, dass jeder aus diesem Erlebnis etwas in sein tägliches Leben mitnimmt.

Auch inneren Frieden?

Wenn man ins Wasser geht, spürt man, wie das Blut in die Fingerspitzen fließt und die Hände sich schwer anfühlen. Ich sage meinen Teilnehmern dann, sie sollen sich vorstellen, all ihre Probleme würden in diesem Moment aus ihnen raus fließen. Vielen gelingt das. Der Vorgang hat etwas Spirituelles. Er hilft, zu sich zu finden, Ruhe zu finden in dieser schnelllebigen Zeit.