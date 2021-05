Sarah Lombardi: „Man ist nie zu alt für Kuscheltiere“

Sie haben vorhin das Lieben und Geliebt-werden angesprochen. Welches Gefühl ist schöner?

Wenn man liebt und dieses Gefühl erwidert wird – dann ist das das allerschönste Gefühl. Unerwiderte Liebe tut weh. Sowohl dem Zurückgewiesenen als auch demjenigen, der die Liebe nicht spürt und deshalb zurückweisen muss. Die Antwort ist also: beide Gefühle, lieben und geliebt werden im Einklang miteinander.

Wie lange sollte man warten, bis man dem anderen zum ersten Mal sagt, ich liebe dich?

Sobald man so empfindet, denke ich, sollte man es auch sagen. Da gibt’s eigentlich auf nix zu warten (lacht). Auf was denn auch, das ideale Wetter vielleicht?

In einem Lied geht es darum, als Paar auch gemeinsames Schweigen zu ertragen. Nicht so einfach.

Ich bin ein Freund davon, alles zu besprechen. Und zwar offen und ehrlich. Klar, wenn man 24 Stunden sieben Tage die Woche zusammen verbringt, kommt es auch zu Minuten, in denen man schweigt. Aber alles, was Probleme in einer Beziehung betrifft oder einem sonst am Herzen liegt, sollte man auf jeden Fall direkt ansprechen.

Angesprochen haben Sie im Song „Ich“ viel Persönliches, Sie singen etwa „ich weiß, ich bin nicht fehlerfrei.“

Kein Mensch ist fehlerfrei. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir uns erlauben, auch mal Fehler machen zu dürfen. Nach einer Niederlage wieder aufzustehen: Dadurch werden wir reifer und stärker. Zu lernen, mich so zu akzeptieren wie ich bin, war für mich ein enorm wichtiger Prozess. Zu verstehen, dass ich nicht perfekt bin und auch nie sein werde. Diese Message möchte ich auch jungen Mädels mit auf den Weg geben. Soziale Medien gaukeln uns oft eine perfekte Welt vor. Viele Mädchen schämen sich deshalb oder trauen sich manches nicht zu. Ihnen möchte ich Mut machen. Und sagen, dass jeder von uns besonders ist, dass uns das auch ausmacht.