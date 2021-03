Luxus, Mord und Lady Gaga: Hype um „House of Gucci“

Die Kinos stehen derzeit leer. Es wird weder gekillt noch geküsst auf den Leinwänden: Sendepause in Sachen Unterhaltung. Was bleibt, ist die Vorfreude. Auf Höhepunkte wie den neuen James Bond („No Time to Die“) oder die Wiederkehr von Tom Cruise im zweiten Teil von „Top Gun“ etwa. Dass „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen in die Kinos kommt, und der auf der Berlinale so erfolgreich gezeigte „Ich bin dein Mensch“. Die Filme sind längst fertig, bloß die Kinostarts wackeln. Und werden immer wieder nach hinten verschoben.

Nichtsdestotrotz wird bereits eifrig an Nachschub gewerkt. Ein Film wird von Cineasten mit besonders heißem Herzen erwartet: „House of Gucci“, der gerade in Italien gedreht wird. Von der Presse werden die Dreharbeiten in Mailand, Florenz, Rom, Gressoney-Saint-Jean und dem Comer See aufmerksam verfolgt. Paparazzi-Bilder wecken die Spannung. Die Geschichte um einen Auftragsmord im Mode-Clan hat es in sich. Aber nicht nur die:

Die Story: Um was es geht

1995 erschütterte ein Mord das Modehaus Gucci: Maurizio Gucci, der Neffe des Gründers Guccio, wurde vor seinem Büro kaltblütig ermordet. Drei Schüsse in den Rücken, einer in den Kopf. Zwei Jahre später stellte sich heraus, dass seine Ex-Gattin Patrizia Reggiani den Mord in Auftrag gegeben hatte. Im November 2021 soll der Film über das Familiendrama in den USA anlaufen.