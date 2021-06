Warum ein Österreicher eine Sammlung von 4.000 Barbies besitzt

Freundlich-hellblaue Augen, lange Haare, Piercings in Ohren wie Nase: so sieht der „Barbie-Man“ aus, der im Elektrohandel als Verkäufer arbeitet. Ein junger Mann mit mildem Gemüt und mildem Lächeln. Heute mag dazu beitragen, dass wir eigentlich bei seinen Eltern zu Gast sind. Dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Dessen Dachkammer ihm heute noch eine Art Refugium bietet. Und eine Zeitmaschine zurück in seine Kindheit ist.

Die Stiegen hinauf, um die Ecke, dann geht am vom Vater ausgebauten Dachboden die Türe auf zu einem Raum mit tausend Augen – 4.000 Barbie-Puppen besitzt Schinkinger. Ungefähr die Hälfte davon sind hier ausgestellt. Blond, rosa, glitzernd sitzen sie dicht gereiht in mannshohen Glasvitrinen, stehen in voller Pracht in Stirnreihen im Regal oder blitzen originalverpackt aus bunten Kartons hervor. In klitzekleinen Kleidern mit klitzekleinen Schuhen. In wallenden Ballroben oder im knackigen Dirndl. In kunstvollen japanischen, russischen, afrikanischen Gewändern oder im grellbunten Aerobic-Dress. Manchmal mit Krönchen – und hin und wieder mit einem Mann namens Ken.