Scarlett Johansson: „Habe jetzt weniger Angst als früher“

Der Erfolg liegt auf ihren Schultern

Nach Auftritten in den bisherigen Marvel-Filmen (mit Milliarden Einspielergebnis die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten) soll „Black Widow“ das nun fortsetzen: alles kracht und explodiert, dass es nur so seine Freude ist, und wenn gerade nicht gebalgt wird, erheitern uns augenzwinkernd-witzige Dialoge. Auch Superhelden haben ihre Macken. Und wenn sie für diese manchmal aufgezogen werden, ist das nur recht und gut.

Davon abgesehen muss sich Black Widow in ihrem ersten Solo-Abenteuer mit längst zerbrochenen Beziehungen auseinandersetzen und einer Verschwörung, die mit ihrer Vergangenheit als Spionin zu tun hat. Alles da also, was das moderne Blockbuster-Kino zu bieten hat. Und vor allem sie: Scarlett Johansson, die diese sündteure, aufwendige, umsatzabhängige Superproduktion trägt und anführt und zum Erfolg führen muss. Eine Verantwortung. Für andere. Für die eigene Karriere. Auch das, nichts für schwache Nerven.

Buntes Schaffen und bestbezahlt

„Ich fühle mich heute definitiv wohler dabei, Risiken einzugehen und mich in Dinge zu stürzen, die ich nicht kenne“, verrät Johansson. „In unbekannte Gewässer zu springen und zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln.“ Risiken einzugehen, das hat sich gelohnt für die Tochter eines dänischen Architekten und einer Amerikanerin. Zumal Johansson sich stets bewährt hat. Mit ihrem Talent überzeugt hat in unterschiedlichsten Filmen. In Komödien wie „Don Jon“ von Joseph Gordon-Levitt, in mysteriösen Science-Fiction-Experimentalfilmen wie „Under the Skin“ ebenso wie in Actionern wie „Lucy“ oder einfach nur als Stimme im Animationsfilm „Sing“ – eine ziemlich schräge Mischung.