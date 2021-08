Das Comeback des Goldketterls: Mann schmückt sich wieder

Diese Stars machen es vor

Armbanduhr, Manschettenknöpfe, Ehering – so lautete jahrelang die heilige Dreifaltigkeit des Herrenschmucks. Mehr war nicht. Heute sieht die Sache so aus: Die Suchmaschine Lyst, die jedes Monat das Online-Einkaufverhalten von neun Millionen Menschen weltweit analysiert, verzeichnete 2020 bei Herrenschmuck einen Anstieg der männlichen Käufer um 150 Prozent. „Es heißt: Diamanten seien der Frauen bester Freund“, flüsterte Lewis Hamilton der New York Times. „Da widerspreche ich, das können sie genauso gut für den Mann sein.“ Also: gleiches Recht für alle.

Der Formel 1-Weltmeister trägt gerne Diamanten, ob als Kette, Ohrring oder Armband, gleich ob im Fahrerlager, übers T-Shirt oder im Anzug. Andere Stars halten mit: Johnny Depp gefiel Schmuck schon immer, nun zelebrieren auch Jared Leto, Zayn Malik, Timothée Chalamet – gemäßigter – das neue Selbstverständnis.

Kuriose Blüten bringt die neue Liebe zum Selbstbehang natürlich auch hervor. Justin Bieber posierte kürzlich auf Instagram in Sterling-Silberkette mit einem Behang aus knallbunten Gummibärlis zum Saint-Laurent-Anzug. Muss man tragen können. Er springt damit auf einen anderen Trend auf: Do-it-yourself-Ketten sind heuer ebenfalls angesagt, das darf ruhig knallen. Auch zeigte er sich mit Perlenkette, womit er mit Kollege Harry Styles gleichzieht. Perlen, echt?