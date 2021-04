Wie das Homeoffice unser Modegefühl verändert

Aus Japan erreicht uns Teleworker die Nachricht von einer modischen Innovation: Pyjamaanzüge. Die edlen Teile liegen geschmeidig auf der Haut, so angenehm wie Nachtwäsche. Und sehen dabei – in den distinguiert-dezenten Farben Marine, Beige, Schwarz und Dunkelgrau beliebig miteinander kombinierbar – doch aus, als säße der modebewusste Träger in der Videokonferenz im feinsten Zwirn vor dem Monitor. Für Serien-Nerds wird ein Traum wahr: Endlich im Pyjama-Suit lustwandeln wie Barney Stinson in „How I Met Your Mother“. Und das auch noch bei der Arbeit!