Mord, Macht und Mode: Aufstieg und Fall der Familie Gucci

Ihr Aufstieg begann mit dem Großvater Maurizios, lange bevor dieser in einem braunen Kamelhaarmantel vor seinem Büro in der Mailänder Via Palestro in einer Blutlache lag: Guccio Gucci. Der Sattlermeister gründete 1921 in Florenz die kleine Firma mit dem (später erfundenen) ikonischen Logo, das zwei verschränkte G’s zeigt und stellte Lederwaren und Gepäck her. Qualitätsarbeit.

Flugs kamen neue Filialen hinzu. 1947 gelang ihm ein Kunstgriff, der zum Kassenschlager geriet: die Bamboo Bag, eine Damenhandtasche mit Bambusgriff, die der Jetset, von Ingrid Bergman bis Jackie Onassis, liebte. Später wurden Guccis Mokassins ein Hit. Doch mit dem Erfolg – Aldo Gucci, das älteste von Guccios Kindern hatte die Firma übernommen – begannen auch die Machtfehden. Und die wurden nicht mit Faden und Zwirn, sondern mit dem Breitschwert ausgetragen.

Devise: Jeder gegen jeden

Das ging so weit, dass etwa Paolo Gucci seinen Vater Aldo wegen Steuerhinterziehung an die Polizei verriet. Die Folge: Er musste mit 81 Jahren für ein Jahr ins Gefängnis. Paolo und Maurizio zeigten sich gegenseitig an; und zweiterer kämpfte gegen Onkel Aldo um die Firmenmacht. Aufgrund der anhaltenden Zwistigkeiten geriet das Unternehmen schwer ins Trudeln. 1989 verkaufte Maurizio 50 Prozent der Anteile an einen Investor. 1993 musste er auch den Rest veräußern. 1995 wurde er ermordet. Warum?