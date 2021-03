75 Jahre und schießt schneller als sein Schatten: Happy Birthday, Lucky Luke!

Allerdings existiert auch folgende Version: Nach dieser formte Morris Luke nach der Vermieterin des Zimmers, in dem er als Jungspund in Brüssel wohnte – und die war Kettenraucherin und trällerte immerzu das Lied „Je suis seule ce soir'“ („Ich bin heute Nacht allein“). Bei Luke wurde daraus „I’m a poor lonesome Cowboy“. Das Lied stimmt er stets an, wenn er nach einem überstandenen Abenteuer wieder mal auf seinem treuen Pferd Jolly Jumper allein in den Sonnenuntergang reitet: Er ist eingefleischter Junggeselle.

Wie es auch sei, all das kommt immer noch an: In 33 Sprachen erscheinen die Comic-Abenteuer von Lucky Luke, 300.000 Alben werden weltweit im Jahr an Mann, Frau und Kind gebracht. 30 Millionen wanderten in Deutschland insgesamt über den Verkaufstisch, 300 Millionen Mal verkauften sie sich erdumspannend. Was sich im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte aber stets beibehalten hat: Die liebevolle Charakterisierung des zuvorkommenden Revolvermanns mit Talent zum Schnellschuss, die menschlich humorige Darstellung aller Figuren sowie die witzige und einfühlsame Diktion.