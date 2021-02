Berühmte Liebesbriefe: Wer nannte seine Liebste „Bagatellerl“?

„Mein süßes Hexchen“

Leute, die kurz vor Betreten des Fliegers noch schnell ein SMS mit „hdl“ („Hab dich lieb“, das kennen Sie doch?) abschicken, sollten jetzt besonders aufmerksam weiterlesen: Gerade historische Liebesbriefe zeigen uns, mit welch heißem Herzen einst verzweifeltes Begehren, unerträgliche Sehnsucht und hoffnungslose Liebe in Zeilen gegossen wurden. Sind deren Verfasser noch dazu berühmte Menschen, ja manchmal Giganten, wird die Sache pikant: Einstein, der seine Angebetete „süßes Hexchen“ nannte? Churchill, der an seinen „Miezekätzchen“ schrieb? Und Mozart, der – rotzfrecher Bengel, der er war – seine Liebste ein „Bagatellerl“ taufte: Der Sturm der Liebe macht auch vor Genies nicht Halt. Und schützt nicht vor erfinderischen Kosenamen.

"Delphin am Horizont"

Erich Maria Remarque etwa: In Venedig lernte der berühmte Autor Marlene Dietrich kennen. Beim Tanz, als sie ihm zuraunte: „Wozu wollen wir uns wehren?“, lernte er sie lieben. „Ich glaube, wir sind einander geschenkt und gerade zur rechten Zeit“, schrieb er ihr später. Haltlos betete er die Filmdiva an, zügellos überzog er sie in seinen Briefen mit fantasiereichen Anreden und Huldigungen: „Delphin am Horizont, du mit den Taubenfüßen, leuchtendes Gespinst“, schrieb er ihr, dann wieder: „Engel, Blitz der Verkündigung, Madonna meines Blutes, ach ich will hinaus und fahren und dich suchen auf allen Straßen.“ Wer angesichts dieser Wortgewalt sein Herzblatt weiterhin „Schatzi“ nennt, dem ist nicht mehr zu helfen.