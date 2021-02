Beruf: Liebesbriefschreiber

Was eint diese Menschen?

Sie befinden sich meist in einer Extremsituation. Sie haben sich verliebt, möchten eine Beziehung retten, haben sich einen Fehltritt erlaubt oder möchten einen Heiratsantrag machen. Allen ist es ernst. Es geht ihnen nicht um den schnellen Sex.

Wie gelingt ein guter Liebesbrief?

Das mag sich von mir seltsam anhören: mit Ehrlichkeit und Authentizität. Natürlich zeichnet man von sich ein Idealbild. Und erhöht auch das Gegenüber etwas. Jedoch sollte alles realistisch bleiben. Und präzise. Kein Wischiwaschi!

Welche Fehler gilt es zu vermeiden?

Unehrlichkeit und zu starke Verschleierung der Absichten. Und der Absender sollte sich die Frage stellen: Was passiert, wenn der Brief erreicht, was er soll? Es ist wichtig, auch die positiven Konsequenzen eines Erfolges durchzudenken.

Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf?

Während des Studiums verfasste ich für Freunde Bewerbungsschreiben. Dann kam der erste Liebesbrief: Mein Auftraggeber hatte sich in eine Frau verschaut, mit der er in einem Bürohochhaus jeden Morgen zur gleichen Zeit im Aufzug fuhr. Ich schrieb eine Einladungskarte zum Essen für ihn, die er in ihrem Beisein verlieren sollte. Sie sollte die Karte aufheben und ihm zurückgeben wollen. Und er darauf sagen: „Nein, die ist für Sie.“ Erstaunlicherweise hat das funktioniert. Sie sind nach wie vor zusammen.

