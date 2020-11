Modedesigner Wolfgang Joop im Interview: „Ich war getrieben von Angst“

Wie ging es danach weiter?

Ich war orientierungslos. Begann Gemälde malte im Stil großer Meister. 6.000 Mark habe ich für ein Bild bekommen, hatte ein ganz gutes Einkommen. Aber es bedeutete mir nicht viel, war dekorative Kunst. So ehrlich war ich zu mir, dass ich nicht versuchte, einen Maler mit großem Konflikt darzustellen, der am Abgrund steht. Da habe ich mich lieber der Oberfläche zugewandt. Wie Oscar Wilde schon sagte: Der tiefe Sinn des Menschen ist schnell enthüllt. Ich finde, an der Oberfläche ist auch genug zu tun. Die Mode hat Karin und mich aus diesem Chaos befreit. Zudem wurde ich 1968 mit 23 Vater. Ich hatte jetzt Verantwortung.

Heute sind Sie wieder an Ihren Geburtsort heimgekehrt, leben im Familiensitz am Park von Schloss Sanssouci in Potsdam. Wie ist es dort?

Ich bin ungeheuer dankbar, wieder auf Gut Bornstedt zu sein. Es ist hier wie in Italien, irgendwie toskanisch. Genau gegenüber von uns ist eine Kirche mit einem Campanile. Jetzt, mit der Klimaerwärmung, sehe ich jeden Abend in einen rosa gefärbten Himmel, und es riecht noch gar nicht richtig nach Herbst. Ich habe den November, der so viel mit Abschied zu tun hat, immer verabscheut. Obwohl ich da geboren bin.

Ihre Kindheit in Bornstedt war sehr glücklich. Und es war der letzte Wunsch Ihrer Mutter, dass Sie hierher zurückkehren.

Meine Mutter ist 94 geworden, war bei klarem Verstand und immer noch sehr schön. Nachdem ich einen Kaffeeklatsch abgesagt hatte, erfuhr ich, dass der Gärtner sie an alle Plätze gefahren hatte, die ihr etwas bedeuteten. Danach saßen wir zusammen und sie sagte: „Was wird nur aus all dem hier, Wolfgang?“ Und ich antwortete: „Mutter, man muss doch auch loslassen können“ – und kaum hatte ich das ausgesprochen, sagte sie: „Oh“ – und verlor das Bewusstsein. Es passierte so schnell, ich konnte es erst nicht fassen. Drei Tage lebte sie noch. Ich habe mich im Krankenhaus neben sie gesetzt und sie gezeichnet, diese drei Phasen des Sterbens. Das war für mich die einzige Möglichkeit, ihr so nahe zu kommen wie möglich, um nicht in Tränen zu ersticken. Ich durfte ja nicht weinen, sonst hätte ich nicht zeichnen können.