Schuhdesigner Christian Louboutin: Die roten Sohlen waren Zufall

Es braucht für Modefans nur einen kurzen Blick auf die Sohlen, um zu erkennen, ob jemand Schuhe von Christian Louboutin trägt. Seit über 30 Jahren sind die Kreationen des Franzosen mit dem roten Markenzeichen Synonym für Luxus und Sex-Appeal.

Die Liste seiner prominenten Fans ist lang: Prinzessin Caroline von Monaco zeigte sich bereits in den Neunzigerjahren mit seinen ersten Entwürfen, Lady Gaga trägt sie nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch im Tonstudio und Schauspielerin Priyanka Chopra verriet jüngst, dass sie während der Quarantäne täglich in Louboutins zur Jogginghose schlüpfte. Ab September will Christian Louboutin mit seiner ersten Filiale in Wien auf der Tuchlauben die Füße der Österreicherinnen schmücken.

freizeit: Christian, wann haben Sie angefangen, sich für Schuhe zu interessieren?

Christian Louboutin: Als Teenager habe ich es geliebt, mich gemeinsam mit einem Freund in Pariser Varietés zu schummeln und Showgirls beim Tanzen zuzusehen. Für mich waren diese Frauen wie exotische Vögel. Eines Tages besuchte ich gemeinsam mit meinen Eltern das Museum im heutigen Palais de la Porte Dorée, wo derzeit auch meine Retrospektive zu sehen ist, und mir fiel am Eingang sofort ein Schild auf. Darauf war eine durchgestrichene Zeichnung eines High Heels mit Pfennigabsatz zu sehen. Damals war es Frauen an vielen Orten verboten, solche Schuhe zu tragen, um teure Böden vor Beschädigungen zu schützen.

Ich habe danach angefangen, dieses Schild nachzuzeichnen. Es sollten Schuhe für die Showgirls sein. Mit 14 Jahren bekam ich ein Buch geschenkt, das Schuhe von Roger Vivier (Anm.: 1998 verstorbener Schuhdesigner) zeigte. Zu diesem Zeitpunkt realisierte ich aber noch nicht, dass das Entwerfen von Schuhen ein Beruf sein könnte.