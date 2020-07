Katie Holmes beweist, dass Birkenstocks noch lange nicht out sind

Dass sich an dem Trend so schnell nichts mehr ändern wird, bewies nun auch Katie Holmes in New York. Die Schauspielerin wurde von Paparazzi auf dem Weg zu einem Termin in Manhattan abgelichtet. Dass sich Komfort und guter Stil nicht ausschließen müssen, bewies die 41-Jährige schon oft.

Dieses Mal schlüpfte Holmes in eine Leder-Version des populärsten Birkenstock-Modells und kombinierte dazu ein schwarzes Minikleid und einen Taillengürtel mit goldfarbenen Anhängern. Dazu durften ein paar Ketten mit Quartz-Anhängern nicht fehlen - und natürlich ein Mund-Nasen-Schutz.