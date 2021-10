Robert Stadlober: „Ich bin immer noch Punk“

Wie macht sich der Rebell als Vater, der schon auch Autorität verkörpern soll?

Ich finde, man muss als Vater keine Autorität sein. Man kann Kindern Grenzen auch auf eine Art vorleben, die nichts mit Bestimmen oder Strafe zu tun hat. Gleichzeitig lerne ich von ihnen.

Was zum Beispiel?

Etwa wenn meine fünfjährige Tochter mich fragt, warum uns jemand um Geld gefragt hat und ich ihr erklären muss, warum es Menschen gibt, die auf der Straße leben. Da merkt man, wie schnell einem die Argumente ausgehen. Und hinterfragt sich selbst und seine Privilegien.

Schlägt Ihre Frau in Sachen Erziehung dieselben Töne an wie Sie?

Vermutlich bin sogar ich der Strengere. Ich lege etwa Wert darauf, dass die Familie gemeinsam isst, meine Eltern haben mir das so vorgelebt. Meine Frau ist da lockerer.

Der Familienvater, den Sie in „Familiensache“ darstellen und seine Frau geben in der Serie Beziehungstipps: spontan bleiben, Ärger nie runterschlucken, beim Sex auch mal an andere denken. Welche guten Ratschläge haben Sie auf Lager?

Der größte Konflikt in einer Beziehung ist wahrscheinlich Eitelkeit. Man denkt ja, man befindet sich stets im Recht, weshalb man ständig in der Angst lebt, eines Fehlers überführt zu werden. Man beharrt auf seiner Meinung, das macht alles kompliziert. Das Wichtigste an Beziehungen ist, zuzulassen, dass der andere ebenfalls recht hat. Und Streit nicht als Weltuntergang zu sehen. Es ist vollkommen psychopathisch, wenn Paare sich niemals streiten. Konflikte sind völlig normal. Deshalb sucht man ja einen anderen Menschen, weil man anderes als sich selbst als Gesellschaft haben möchte.