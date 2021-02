Erfolgsschriftsteller T.C. Boyle: „Ich muss keine Anzüge tragen“

Am College. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich bin der erste von uns, der es aufs College geschafft hat. Ich wollte dort eigentlich auf die Musikschule, um Musiker zu werden. Das klappte nicht, doch dann stieß ich auf die Literatur und das kreative Schreiben. Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört zu tun, was ich liebe. Jeden Tag, den ganzen Tag, für mein ganzes Leben. Wenn ich gerade nicht an etwas schreibe, spüre ich mich nicht. Ich werde unruhig. Die Recherche für ein neues Buch ist zwar auch ganz reizend, dasselbe wie Schreiben ist es nicht.

Haben Sie eine bestimmte Methode, wie Sie mit einem neuen Roman beginnen?

Ich bevorzuge es, über ein Thema zu schreiben, das mein Interesse regelrecht absorbiert, um dann zu sehen, was daraus entsteht, wenn ich es fiktional erkunde. Ich habe nie einen Masterplan, wenn ich beginne. Es ist nicht meine Aufgabe, etwas Bestimmtes auszusagen oder jemanden von etwas zu überzeugen. Das ist die Aufgabe von Journalisten. Was genau passiert, dass ich zu dem imstande bin, was ich tue? Das entzieht sich meinem Bewusstsein. Irgendwie gibt es da eine gewisse Architektur an einer Geschichte, die ich Schritt für Schritt entdecke. Sicher, ich kann ungefähr voraussehen, auf was ich zusteuere. Aber es ist nie völlig vordefiniert, wie es weitergeht. Das würde mich auch um den Spaß bringen.

Sie haben sich, als Sie 17 Jahre alt waren, den Zwischennamen „Coraghessan“ zugelegt. Ging es da auch darum, Spaß zu haben?

Mein Name ist Thomas John Boyle jr. Und das ist nun mal ein ähnlich geläufiger Name wie Franz Schmidt. Ich habe mir den Namen damals zugelegt, noch bevor ich überhaupt etwas erreicht hatte, sei es in der Musik oder durch das Schreiben. Aber ich fühlte, dass ich etwas Besonderes bin, also wollte ich auch einen besonderen Namen. Um unverwechselbar zu sein, kam ich auf den Namen Coraghessan. Er ist meiner Familienhistorie entlehnt. In den 1980er-Jahren dann regte mein britischer Verleger an, meinen Namen von T. Coraghessan Boyle auf T.C. Boyle zu verkürzen. Er meinte außerdem, er könnte ihn auf diese Weise größer aufs Buchcover bringen. Ich sagte: nur zu. (lacht)