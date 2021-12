Zeynep Buyraç: "Weiße Schauspieler dürfen alles spielen, umgekehrt nicht."

Zeynep Buyraç kann sich an Vorsprechen erinnern, in denen sie gefragt wurde, ob sie diesen Namen als Schauspielerin wirklich behalten will. Das ist mehr als 15 Jahre her, und eigentlich hätte die in Istanbul geborene 39-Jährige, die in Wien studiert hat und sich als türkischstämmige Österreicherin begreift, an diesem Samstag ihr Burgtheater-Debüt gefeiert. Lockdownbedingt wurde die Premiere von Robert Ickes Schnitzler-Überschreibung "Die Ärztin" auf 23. Dezember verschoben.