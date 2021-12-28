Zeynep Buyraç: Burgtheater'in Türk asıllı ilk kadın oyuncusu

KURIER: İlk Türk asıllı bir oyuncu olarak Burgtheater'da sahne alacak olmak nasıl bir duygu?

Zeynep Buyraç: Bir yandan bana biraz absürt geliyor, diğer yandan tabii ki mutluyum. Bir oyuncu olarak kökenlerimi hiçbir zaman bir özellik olarak görmedim. Ama sonra bir arkadaşım bana ‚Sen aslında ilk misin?‘ diye sordu. Almanya'dan gerçekten harika bir meslektaşım olduğunu biliyordum ama Türk asıllı bir kadın olarak? Ben de Burgtheater'a sordum. Bunu birkaç hafta araştırdılar ve gerçekten başka bir isim bulunamadı. Tek başına bu araştırma yapılması bile bir şekilde cevaptı aslında- 2021 yılında bizden bu ülkede okadar çok varken. Ama iyi ki şimdi oldu da on yıl gibi bir süre sonrasında değil.

Peki kökeniniz nedeniyle hiç belirli rollere itildiniz mi?

Türkçe bilen ve İstanbul’dan gelen bir oyuncu olarak Türk asıllı bir kadını oynamakta bir sakınca görmüyorum. Ben kendime her zaman bu figürün bütünde ne gibi bir rolü var diye sorarım. Bir karakterin sahip olduğu tek karakter özelliği buysa, bu benim için yeterli değil. Ama harika, karmaşık, zekice düşünülmüş ve iyi yazılmış bir karakterse, onunla hiçbir sorunum olmaz. Ancak şunu söylemeliyim ki, bu tür rol teklifleri neredeyse hiç almadım, çünkü bu tür roller için benden çok daha doğulu görünen Avusturyalılar bile tercih ediliyor. Ama bu düşünce tarzı da değişiyor zaten. Öyle ki artık‚ „bu rol için doğulu birine ihtiyaç var“ denilmiyor.

Bir röportajınızda şöyle demiştiniz: Beyaz oyuncuların her şeyi oynamasına izin veriliyor fakat tam tersinde öyle olmuyor.

Bu gerçekten öyle. Ama şu anda bunları sorgulama ve kırılma sürecindeyiz. Hem sahnede hem de kamera önünde çağın ilerisinde olmak, en azından güncel olmak bizim işimiz. Sokakta gördüğüm gerçekliği televizyonda ve tabii ki sahnede görebilmek istiyorum. Bu, şimdi yalnızca bu konuyla ilgilenmemiz gerektiği anlamına gelmiyor tabii. Mesele şu ki, toplumumuzu yansıtan ama üzerinde yorum yapmak zorunda olmadığımız bir çeşitliliğe sahibiz. Bu çesitliliğe sahip bir toplumda meslektaşlarımızın bazılarının farklı bir ten rengi var. Konu yani herkesin her şeyi oynamasına izin verilmesiyle ilgili. O yönde ilerlemek istiyoruz.

Bu konuda bir şeylerin ilerlediğini fark ettiniz mi?

En azından bu konuda bir şeyler yapılması gerekildiğinin anlaşıldığını hissediyorum. Sonuçta, bu konu aynı zamanda tiyatro salonlarını doldurabilmekle de ilgili. Çünkü ortalama abone yaşına bakacak olursak, şu soruyu sormak gerekiyor: 20 yıl sonra kimler tiyatroya gidecek? Bu yüzden bu işi şimdi yapmalıyız.